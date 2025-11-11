Міндіч впливав не лише на Галущенка, а й на Умєрова, - прокурор САП

Сьогодні проходить слухання щодо обрання запобіжного заходу колишньому раднику міністра енергетики, ексзаступнику голови Фонду держмайна Ігорю Миронюку - одному з фігурантів цієї справи.

За словами прокурора, Міндіч мав вплив не лише на міністра юстиції Германа Галущенка, який раніше очолював Міністерство енергетики, але й на секретаря Ради національної безпеки та оборони України Рустема Умєрова.

"Впродовж 2025 року встановлено факти злочинної діяльності Міндіча у сфері енергетики шляхом здійснення впливу на міністра енергетики Галущенка та у сфері оборони - шляхом здійснення впливу на міністра оборони Умєрова", - зазначив прокурор.

Слідство вважає, що через свої зв’язки Міндіч координував корупційні процеси у двох стратегічних секторах - енергетиці та обороні.