Миндич влиял не только на Галущенко, но и на Умерова, - прокурор САП

Бизнесмен Тимур Миндич, который является основным фигурантом расследования масштабной коррупционной схемы в энергетике, вероятно, также имел влияние Рустема Умерова, который ранее занимал должность министра обороны.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры во время судебного заседания.
Сегодня проходит слушание по избранию меры пресечения бывшему советнику министра энергетики, экс-заместителю председателя Фонда госимущества Игорю Миронюку - одному из фигурантов этого дела.
По словам прокурора, Миндич имел влияние не только на министра юстиции Германа Галущенко, который ранее возглавлял Министерство энергетики, но и на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова.
"В течение 2025 года установлены факты преступной деятельности Миндича в сфере энергетики путем оказания влияния на министра энергетики Галущенко и в сфере обороны - путем оказания влияния на министра обороны Умерова", - отметил прокурор.
Следствие считает, что через свои связи Миндич координировал коррупционные процессы в двух стратегических секторах - энергетике и обороне.
Спецоперация по документированию деятельности преступной организации длилась более 15 месяцев - с лета 2024 года. За это время был собран большой массив доказательств и тысячи часов аудиозаписей. Сейчас НАБУ и САП предоставляют правовую оценку действиям всех фигурантов дела.
На завершающем этапе к операции привлекли почти весь личный состав детективов Национального антикоррупционного бюро. По решениям суда проведено более 70 обысков в Киеве и регионах, изъято значительное количество документов и наличности.
Расследование продолжается - детективы НАБУ и прокуроры САП продолжают устанавливать других участников преступной схемы.
Ранее НАБУ и САП сообщили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в компании "Энергоатом". На фоне расследования президент Владимир Зеленский подчеркнул, что очищение компании от коррупции является одной из главных задач государства.
Тем временем наблюдательный совет НАЭК "Энергоатом" объявил о созыве специального заседания в связи с коррупционным скандалом в энергетической сфере.
Также мы писали, что НАБУ объявило подозрение семи фигурантам дела о коррупции в энергетике, среди которых бизнесмен и совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич.