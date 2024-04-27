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"Минай" переграв "Чорноморець" і покинув останнє місце УПЛ

Фото: Закарпатці зупинили "моряків" (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорців

Закарпатський "Минай" впевнено здолав "Чорноморець" з Одеси в 26-му турі української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 26-й тур

"Минай" – "Чорноморець" – 2:0

Голи: Кораблін, 6, Ременяк, 63

 

Господарі поля оформили прем'єрний гол у першій же небезпечній атаці. На її вістрі опинився нападник закарпатців Устименко, та йому акцентовано пробити так і не дали. Зате м'яч підхопив Кораблін і відправив сферу повз голкіпера "моряків".

Поки "Чорноморець" перебував у нокдауні, "Минай" ледь не подвоїв власну перевагу. Спершу той же Кораблін обіграв оборонця і пробив вище воріт. А згодом Варакута парирував обвідний удар Вакули, а Ременяк на добиванні поцілив у стійку!

Поступово одесити прийшли до тями та відсунули епіцентр подій подалі від власних воріт. Утім, контратаки закарпатців виглядали значно гостріше, ніж добре підготовлені випади гостей. А на старті другої половини Устименко пробачив "моряків", коли трохи не влучив у дальній кут.

Зате все склалося на 63-й хвилині. Ременяк перекинув м'яч через оборонця і другим дотиком переграв голкіпера – 2:0. У ролі асистента в цій ситуації виступив оборонець Дмитрук.

Другий гол "Миная" фактично перетворив фінальні півгодини на формальність. Якщо відразу після пропущеного м'яча момент для "Чорноморця" створив Брагару, який поцілив у поперечину, то потім гра розбилася на мікроепізоди. Дрібні фоли, тактичні заміни, багато боротьби вкупі цифри на табло вже не змінили.

Завдяки перемозі "Минай" вперше від початку чемпіонату покинув останню сходинку турнірної таблиці УПЛ. Закарпатці набрали 19 очок і за додатковими показниками випереджають харківський "Металіст 1925". Тим часом "Чорноморець" – на 9-й сходинці (29 очок).

До слова, раніше підготували календар матчів збірних України різних категорій на 2024 рік.

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