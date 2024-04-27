"Минай" обыграл "Черноморец" и покинул последнее место УПЛ

Украина, Премьер-лига, 26-й тур

"Минай" – "Черноморец" – 2:0

Голы: Кораблин, 6, Ременяк, 63

Хозяева поля оформили премьерный гол в первой же опасной атаке. На ее острие оказался нападающий закарпатцев Устименко, но ему акцентировано пробить так и не дали. Зато мяч подхватил Кораблин и отправил сферу мимо голкипера "моряков".

Пока "Черноморец" находился в нокдауне, "Минай" едва не удвоил собственное преимущество. Сначала тот же Кораблин обыграл защитника и пробил выше ворот. А потом Варакута парировал обводной удар Вакулы, а Ременяк на добивании попал в штангу!

Постепенно одесситы очнулись и отодвинули эпицентр событий подальше от собственных ворот. Впрочем, контратаки закарпатцев выглядели гораздо острее, чем хорошо подготовленные выпады гостей. А на старте второй половины Устименко простил "моряков", когда немного не попал в дальний угол.

Зато все сложилось на 63-й минуте. Ременяк перебросил мяч через защитника и вторым касанием переиграл голкипера – 2:0. В роли ассистента в этой ситуации выступил защитник Дмитрук.

Второй гол "Миная" фактически превратил финальные полчаса в формальность. Если сразу после пропущенного мяча момент для "Черноморца" создал попавший в перекладину Брагару, то потом игра разбилась на микроэпизоды. Мелкие фолы, тактические замены, много борьбы вместе взятые цифры на табло уже не изменили.

Благодаря победе "Минай" впервые с начала чемпионата покинул последнюю строчку турнирной таблицы УПЛ. Закарпатцы набрали 19 очков и по дополнительным показателям опережают харьковский "Металлист 1925". Тем временем "Черноморец" – на 9-й строчке (29 очков).