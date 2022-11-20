"Минай" обіграв "Металіст" і піднявся в середину турнірної таблиці УПЛ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 14-й тур

"Минай" – "Металіст" – 1:0

Гол: Вишневський, 87

Хаотичний старт від обох команд унеможливив створення небезпечних моментів. На полі було багато боротьби та безадресних передач уперед із надією на індивідуальні успіхи когось із нападників. За таких умов виникали хіба напівнагоди.

Наприклад, харків'янин Коркішко потужно пробив після скидки Прядуна на 13-й хвилині – геть неточно. Натомість удар закарпатця Кулієва з лінії штрафного заблокував оборонець. А хавбек "Металіст" Підлепенець згодом пробив вище воріт після прострілу Багачанського.

Новий спалах активності відбувся перед перервою. Нємчанінов головою пробив повз ворота після навісу з кутового. У відповідь гості організували момент для Книша, але Бандура вчасним виходом із воріт ліквідував небезпеку.

На старті ж другої половини розім'яти воротаря "Миная" вирішив Прядун, пробивши несильно з гострого кута. А за якихось п'ять хвилин господарі всерйоз розраховували на пенальті – під час прориву Кулієва до карної зони "Металіста" м'яч влучив у руку Мизюку, але суддівська бригада епізод проігнорувала.

Справді реальний момент забити "Минай" створив на 75-й хвилині. Затяжна атака закарпатців закінчилася класним скиданням на Вишневського, удар якого заблокував Клименчук, а постріл Кулієва на добиванні з-під поперечини витягнув Костик! "Металіст" огризнувся моментом Прядуна, коли той з розвороту пробив поруч із дев'яткою.

Та вирвали перемогу все ж господарі завдяки класичному голу. На 87-й хвилині Дмитрук виконав навіс, а Вишневський головою відправив м'яч у сітку. Завдяки цій перемозі "Минай" покинув небезпечну зону та піднявся на 11-те місце в Прем'єр-лізі (13 очок). Харків'яни поруч – 9-та сходинка (15 пунктів).