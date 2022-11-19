"Дніпро-1" здобув вольову перемогу над "Шахтарем" і збільшив відрив нагорі Прем'єр-ліги

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 14-й тур

"Дніпро-1" – "Шахтар" – 2:1

Голи: Піхальонок, 21, Довбик, 53 – Мудрик, 17

На стартовому відрізку поєдинку команди змінювали одна одну в контролі м'яча. Та до реальних нагод забити справа фактично не доходила. Як наслідок, перший справді гольовий момент перетворився у забитий м'яч.

На 17-й хвилині Мудрик отримав сферу на середній дистанції до воріт, сміливо пішов на кількох оборонців і пробив низом з-за меж штрафного майданчика. М'яч трохи зачепив оборонця, підстрибнув перед Валефом, і бразильський кіпер не зміг парирувати удар – 0:1.

Щоправда, радість "гірників" була недовгою. Уже за якихось чотири хвилини рахунок став рівним. Це Довбик із правого краю карної зони відпасував на Гуцуляка, а той продовжив комбінацію передачею на дальній кут воротарського, де Піхальонок прийняв м'яч і розстріляв ворота з кількох метрів.

До перерви "спортклубівці" організували ще два моменти для Довбика. В обох випадках форвард збірної України бив головою. У першому епізоді Трубін витягнув м'яч із нижнього кута, а в другому – м'яч пройшов поруч зі стійкою.

Другий тайм активніше розпочав "Шахтар", але вперед вийшли дніпряни. На 53-й хвилині Довбик протиснув Матвієнка на лінії штрафного на прийомі м'яча та з розвороту класно пробив у ближній кут – 2:1!

"Гірники" оговталися за кілька хвилин і кинулися відіграватися. Чудову нагоду отримав Сікан, коли донеччани відібрали м'яч у центрі поля, а Мудрик розігнав випад гранда. Та нападник на фініші контратаки не зміг переграти Валефа.

Згодом Мудрик завдав пострілу метрів із 20-ти, але воротар "Дніпра-1" цього разу відбив м'яч у нижньому куті. "Спортклубівці" ж могли розвинути успіх у контратаці, але Михайліченко заблокував втечу Довбика на побачення з Трубіним.

Зрештою, господарі втримали переможний рахунок і збільшили перевагу над "гірниками" в турнірній таблиці. Тепер в активі "Дніпра-1" 35 очок (13 матчів), а в донеччан лише 27 пунктів (12 поєдинків).