"Дніпро-1" здобув вольову перемогу над "Шахтарем" і збільшив відрив нагорі Прем'єр-ліги
Перемогою "Дніпра-1" над донецьким "Шахтарем" завершився центральний матч 14-го туру чемпіонату України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Україна, Прем'єр-ліга, 14-й тур
"Дніпро-1" – "Шахтар" – 2:1
Голи: Піхальонок, 21, Довбик, 53 – Мудрик, 17
На стартовому відрізку поєдинку команди змінювали одна одну в контролі м'яча. Та до реальних нагод забити справа фактично не доходила. Як наслідок, перший справді гольовий момент перетворився у забитий м'яч.
На 17-й хвилині Мудрик отримав сферу на середній дистанції до воріт, сміливо пішов на кількох оборонців і пробив низом з-за меж штрафного майданчика. М'яч трохи зачепив оборонця, підстрибнув перед Валефом, і бразильський кіпер не зміг парирувати удар – 0:1.
Щоправда, радість "гірників" була недовгою. Уже за якихось чотири хвилини рахунок став рівним. Це Довбик із правого краю карної зони відпасував на Гуцуляка, а той продовжив комбінацію передачею на дальній кут воротарського, де Піхальонок прийняв м'яч і розстріляв ворота з кількох метрів.
До перерви "спортклубівці" організували ще два моменти для Довбика. В обох випадках форвард збірної України бив головою. У першому епізоді Трубін витягнув м'яч із нижнього кута, а в другому – м'яч пройшов поруч зі стійкою.
Другий тайм активніше розпочав "Шахтар", але вперед вийшли дніпряни. На 53-й хвилині Довбик протиснув Матвієнка на лінії штрафного на прийомі м'яча та з розвороту класно пробив у ближній кут – 2:1!
"Гірники" оговталися за кілька хвилин і кинулися відіграватися. Чудову нагоду отримав Сікан, коли донеччани відібрали м'яч у центрі поля, а Мудрик розігнав випад гранда. Та нападник на фініші контратаки не зміг переграти Валефа.
Згодом Мудрик завдав пострілу метрів із 20-ти, але воротар "Дніпра-1" цього разу відбив м'яч у нижньому куті. "Спортклубівці" ж могли розвинути успіх у контратаці, але Михайліченко заблокував втечу Довбика на побачення з Трубіним.
Зрештою, господарі втримали переможний рахунок і збільшили перевагу над "гірниками" в турнірній таблиці. Тепер в активі "Дніпра-1" 35 очок (13 матчів), а в донеччан лише 27 пунктів (12 поєдинків).
До слова, напередодні "Зоря" розгромила "Олександрію" і закріпилася в трійці лідерів УПЛ.
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