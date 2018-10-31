"Минай" накануне матча с "Динамо" потерял двух игроков

Фото: Олег Допилка (fcminaj.com)

У обоих футболистов травмы

В преддверии поединка 1/8 финала Кубка Украины "Минай" понес кадровые потери. Как сообщает Футбол NEWS, в поединке с "Динамо" команде не помогут два ключевых игрока.

Так, игру из-за травмы пропусиит опытный защитник Олег Допилка.Кроме того, "Минай" потерял полузащитника Михаила Кополовца, травмировавшего колено. В ближайшее время Кополовец должен отправиться на медобследование в Германию.

У "Динамо" участие в игре не примет дисквалифицированный Тамаш Кадар.

Поединок 1/8 финала Кубка Украины "Минай" - "Динамо" состоится в среду, 31 октября, в 14:00 по киевскому времени.