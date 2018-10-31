"Минай" напередодні матчу з "Динамо" втратив двох гравців

Фото: Олег Допілка (fcminaj.com)

У обох футболістів травми

Напередодні поєдинку 1/8 фіналу Кубка України "Минай" зазнав кадрових втрат. Як повідомляє Футбол NEWS, в поєдинку з "Динамо" команді не допоможуть два ключові гравці.

Так, гру через травму пропустить досвідчений захисник Олег Допілка.Кроме того, "Минай" втратив півзахисника Михайла Кополовця, травмував коліно. Найближчим часом Кополовець повинен відправитися на медобстеження до Німеччини.

У "Динамо" участь в грі не прийме дискваліфікований Тамаш Кадар.

Поєдинок 1/8 фіналу Кубка України "Минай" - "Динамо" відбудеться в середу, 31 жовтня, о 14:00 за київським часом.