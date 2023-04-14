"Минай" мінімально переграв "Кривбас" і покинув зону перехідних матчів УПЛ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 21-й тур

"Минай" – "Кривбас" – 1:0

Гол: Вишневський, 4

Активний старт у виконанні господарів дозволив забити швидкий м'яч. Оборона криворіжців дала збій уже на 4-й хвилині. Вишневський увірвався на оперативний простір, отримав передачу від Гончара та переграв кіпера з меж штрафного.

Забитий м'яч трохи розладнав гру. Команди зосередилися на боротьбі між двома карними зонами. Небезпека впродовж першого тайму фактично виникала лише зі стандартів або після помилок оборонців. Хіба що форвард "Кривбаса" Устименко пробив поруч зі стійкою на 34-й хвилині.

Друга половина розпочалася за територіальної переваги гостей. Невдовзі в центрі подій знову опинився Устименко. Цього разу нападник пробив метрів із 20-ти, але м'яч зрикошетив від оборонця і прилетів у руки Бандурі. Та розвитку такий дебют не отримав, тож поступово команди повернулися до позиційної боротьби.

Навіть у фінальні хвилини криворіжці не зуміли організувати штурм воріт закарпатців. Як наслідок, "Минай" відсвяткував п'яту перемогу в сезоні та піднявся на 10-те місце в турнірній таблиці Прем'єр-ліги (21 очко). "Кривбас" – на кілька позицій вище (28 пунктів).