ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Минай - Динамо: видео голов и обзор матча

Новости » Спорт     17.06.2020 - 16:18
Минай - Динамо: видео голов и обзор матча
Фото: "Минай" - "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Киевляне вышли в финал Кубка Украины благодаря дублю Дуелунда

В первом полуфинальном матче Кубка Украины "Минай" на своем поле принимал киевское "Динамо". Команда Алексея Михайличенко победила перволиговый клуб благодаря дублю Миккеля Дуелунда.

Датский футболист забил дважды еще в первом тайме - на 9 и 39 минутах. При счете 1:0 отличиться мог еще и Фран Соль, но испанец не реализовал пенальти.

После перерыва Миккель отдал голевую передачу на Беньямина Вербича, но его гол в итоге был отменен главным арбитром встречи Екатериной Монзуль после использования системы VAR.

"Динамо" стартовало в Кубке Украины со стадии 1/8 финала и на пути к решающему матчу помимо закарпатского клуба победило донецкий "Шахтер" (2:1) и "Александрию" (1:0).

Второй финалист определится 24 июня в поединке между "Мариуполем" и "Ворсклой".

Напомним, решающая игра Кубка Украины по футболу в этом году состоится во Львове. Матч должен был состояться в Тернополе, однако из-за коронавируса его перенесли.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Вера Олейник

Теги Новости Украины ДинамоКубок Украинывидеофинал
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь