Минай - Динамо: відео голів та огляд матчу

Фото: "Минай" - "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Кияни вийшли у фінал Кубка України завдяки дублю Дуелунда

У першому півфінальному матчі Кубку України "Минай" на своєму полі приймав київське "Динамо". Команда Олексія Михайличенка перемогла першоліговий клуб завдяки дублю Міккеля Дуелунда.

Данський футболіст забив двічі ще в першому таймі - на 9 і 39 хвилинах. За рахунку 1:0 відзначитися міг ще й Фран Сіль, але іспанець не реалізував пенальті.

Після перерви Міккель віддав гольову передачу на Беньяміна Вербича, але його гол в підсумку був скасований головним арбітром зустрічі Катериною Монзуль після використання системи VAR.

"Динамо" стартувало в Кубку України зі стадії 1/8 фіналу і на шляху до вирішального матчу крім закарпатського клубу перемогло донецький "Шахтар" (2:1) і "Олександрію" (1:0).

Другий фіналіст визначиться 24 червня в поєдинку між "Маріуполем" і "Ворсклою".

Нагадаємо, вирішальна гра Кубка України з футболу цьогоріч відбудеться у Львові. Матч мав відбутися у Тернополі, однак через коронавірус його перенесли.

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Автор: Вера Олейник