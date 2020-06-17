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Минай - Динамо: где смотреть матч

Новости » Спорт     17.06.2020 - 11:03
Минай - Динамо: где смотреть матч
Фото: "Минай" - "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Где и когда начнется полуфинал Кубка Украины

"Динамо" на выезде проведет матч 1/2 финала Кубка Украины против представителя первой лиги - "Миная". По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне киевской команды.

17 июня 14:00
Минай, стадион "Минай-Арена"

Первый полуфинальный поединок Кубка Украины между "Минаем" и главным фаворитом турнира киевским "Динамо" состоится в среду, 17 июня, на стадионе "Минай-Арена", расположенном в пригороде Ужгорода. Стартовый свисток прозвучит в 14:00.

В прямом эфире поединок покажет телеканал "УНИАН ТБ". Также следить за игрой можно будет на Youtube-канале Football Hub.

Карантинные ограничения

Изначально встреча должна была пройти в Ужгороде из-за того, что стадион в Минае, который вмещает 1 300 болельщиков, не соответствует требованиям данной стадии Кубка по количеству зрителей. Поскольку встреча все равно пройдет при пустых трибунах с целью предотвращения распространения коронавируса, закарпатский клуб примет киевлян на домашней арене.

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Автор: Вера Олейник

Теги Новости Украины Динамоонлайн-трансляцияКубок Украиныонлайнтрансляция
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