Минай - Динамо: де дивитися матч

Фото: "Минай" - "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Де і коли почнеться півфінал Кубка України

"Динамо" на виїзді проведе матч 1/2 фіналу Кубка України проти представника першої ліги - "Миная". На думку букмекерів, перевага в цьому поєдинку на боці київської команди.

17 червня 14:00

Минай, стадіон "Минай-Арена"

Перший півфінальний поєдинок Кубка України між "Минаєм" і головним фаворитом турніру київським "Динамо" відбудеться в середу, 17 червня, на стадіоні "Минай-Арена", розташованому в передмісті Ужгорода. Стартовий свисток пролунає о 14:00.

У прямому ефірі поєдинок покаже телеканал "УНІАН ТБ". Також слідкувати за грою можна буде на Youtube-каналі Football Hub.

Карантинні обмеження

Спочатку зустріч повинна була пройти в Ужгороді через те, що стадіон в Минаї не відповідає вимогам даної стадії Кубка за кількістю глядачів. Оскільки зустріч все одно пройде за порожніх трибун з метою запобігання поширенню коронавірусу, закарпатський клуб прийме киян на домашній арені.

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Автор: Вера Олейник