МинАП начало пересмотр госстстандарта на пшеницу

Рассматриваются предложения по уменьшению количества классов непродовольственного зерна

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины начало пересмотр государственного стандарта на пшеницу ГСТУ 3768:2010 "Пшеница. Технические условия". Об этом говорится в сообщении пресс-службы МинАП.

Как отмечают в ведомстве, стандарт является одним из ключевых документов, который устанавливает требования к зерну пшеницы на украинском зерновом рынке.

"Решение по пересмотру стандарта обусловлено необходимостью его обновления - для оптимизации процессов производства, хранения и переработки зерна пшеницы", - отметила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Елена Ковалева.

В настоящее время рассматриваются предложения по уменьшению количества классов непродовольственного зерна, а также обсуждается корректировка отдельных показателей качества пшеницы, приближение к международным требованиям к пшенице.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские аграрии с начала уборочной кампании 2018 года собрали 6,2 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.

Окрым того, в Минагрополитики спрогнозировали урожай зерновых на уровне 60 млн тонн.