Жнива-2018: українські аграрії зібрали 6,2 млн тонн зернових

Жнива ще не почались у Харківській та Чернігівській області
Українські аграрії з початку жнивної кампанії 2018 року зібрали 6,2 млн тонн зернових та зернобобових культур. Такі дані станом на п'ятницю, 6 липня, оприлюднили в Мінагрополітики.
Зазначається, що станом на 6 липня тривають жнива майже у всіх регіонах України, крім Харківської та Чернігівської.
"Продовжується збирання ранніх зернових та зернобобових культур, яких вже намолочено 6,2 млн тонн з 2,09 млн га (22% від прогнозу під цими культурами) при врожайності 29,6 центнерів з гектара", - повідомили в Мінагрополітики.
Так, у розрізі культур зібрано:
Крім того, у 22 областях триває збирання озимого ріпаку, який обмолочено на площі 353,4 тис. га (36% до прогнозу) при врожайності 21,4 ц/га та намолочено 756,3 тис. тонн.
Нагадаємо, станом на 27 червня повідомлялось, що було зібрано 2,7 млн тонн ранніх зернових.