Жнива-2018: українські аграрії зібрали 6,2 млн тонн зернових

Жнива ще не почались у Харківській та Чернігівській області

Українські аграрії з початку жнивної кампанії 2018 року зібрали 6,2 млн тонн зернових та зернобобових культур. Такі дані станом на п'ятницю, 6 липня, оприлюднили в Мінагрополітики.

Зазначається, що станом на 6 липня тривають жнива майже у всіх регіонах України, крім Харківської та Чернігівської.

"Продовжується збирання ранніх зернових та зернобобових культур, яких вже намолочено 6,2 млн тонн з 2,09 млн га (22% від прогнозу під цими культурами) при врожайності 29,6 центнерів з гектара", - повідомили в Мінагрополітики.

Так, у розрізі культур зібрано:

озимої пшениці - 3,77 млн тонн з 1,26 тис. га (20% до прогнозу) при врожайності 30,0 ц/га;

ярої пшениці - 4,9 тис. тонн з 1,9 або (1%) при врожайності 25,1 ц/га;

озимого ячменю - 2,11 млн тонн з 631,5 тис. га (76%) при врожайності 33,5 ц/га;

ярого ячменю - 138,9 тис. тонн з 73,9 тис. га (5%) при врожайності 18,8 ц/га;

гороху - 171,5 тис. тонн з 126,8 тис. га (30%) при врожайності 13,5 ц/га.

Крім того, у 22 областях триває збирання озимого ріпаку, який обмолочено на площі 353,4 тис. га (36% до прогнозу) при врожайності 21,4 ц/га та намолочено 756,3 тис. тонн.

Нагадаємо, станом на 27 червня повідомлялось, що було зібрано 2,7 млн тонн ранніх зернових.