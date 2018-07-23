МінАПК розпочало перегляд держстандарту на пшеницю

Розглядаються пропозиції щодо зменшення кількості класів непродовольчого зерна

Міністерство аграрної політики та продовольства України розпочало перегляд державного стандарту на пшеницю ДСТУ 3768:2010 "Пшениця. Технічні умови". Про це йдеться у повідомленні прес-служби МінАПК.

Як зазначають у відомстві, стандарт є одним із ключових документів, який встановлює вимоги до зерна пшениці на українському зерновому ринку.

"Рішення щодо перегляду стандарту зумовлене необхідністю його оновлення - для оптимізації процесів виробництва, зберігання та переробки зерна пшениці", - відзначила заступник міністра аграрної політики та продовольства України Олена Ковальова.

Наразі розглядаються пропозиції щодо зменшення кількості класів непродовольчого зерна, а також обговорюється коригування окремих показників якості пшениці, наближення до міжнародних вимог до пшениці.

Нагадаэмо, раныше повыдомлялося, що українські аграрії з початку жнивної кампанії 2018 року зібрали 6,2 млн тонн зернових та зернобобових культур.

Окрым того, в МінАП спрогнозували цьогорічний урожай зернових на рівні 60 млн тонн.