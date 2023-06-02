Мінагрополітики запропонувало відновити ветеринарний контроль молочної продукції з Польщі

Міністерство аграрної політики та продовольства України ініціювало перед урядом України відновлення ветеринарного контролю на молоко та молочні продукти з Польщі. Відповідна постанова наразі опрацьовується профільними відомствами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінагрополітики .

За даними прес-служби, пропонується проведення документальної перевірки, перевірки відповідності, здоров’я та благополуччя тварин, фізичної перевірки та лабораторних досліджень (випробувань).

"Ці дослідження здійснюватимуться на прикордонних інспекційних постах та призначених пунктах пропуску на державному кордоні України - Краківець, Ягодин, Рава-Руська, Смільниця, Шегині", - йдеться в повідомленні.

Заборона Польщі на імпорт продукції з України

У квітні Польща першою з країн Східної Європи заборонила імпорт аграрної продукції з України попри рішення ЄС про вільний доступ товарів з України на ринки ЄС. Потім до неї приєдналися Угорщина, Словаччина, Румунія та Болгарія.

Частка Польщі у загальному експорті аграрної продукції з України займала 10%, з яких половина була транзитом, а половина імпортом.

На початку травня Єврокомісія дозволила цим країнам заборонити імпорт з України до 5 червня продуктів, на які приходилося 90% поставок з України. Це стосується української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника. Водночас транзит дозволений.

Ці країни скаржилися, що дешевше українське зерно робить внутрішнє виробництво невигідним.

Угорщина вже звернулася до ЄС із проханням продовжити обмеження на імпорт українських зернових та олійних культур для п'яти східноєвропейських країн як мінімум до кінця 2023 року.

Позиція України

Україна неодноразово заявляла, що рішення ЄС запровадити заборону на імпорт української сільськогосподарської продукції до п'яти країн ЄС є неправильним. Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський у Брюсселі заявив, що йдуть пошуки ринкових рішень для цієї проблеми.