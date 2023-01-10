У Мінагрополітики спрогнозували скорочення врожаю у 2023 році

У Мінагрополітики прогнозують фізичне скорочення врожаю у 2023 році на 10-15%. Виробники переходять на олійні культури, які дають більший дохід з гектару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час телемарафону.
"Якщо ми говоримо про фізичний збір урожаю, то прогнозуємо, що зменшення буде на рівні 10-15%. Така наша оцінка наразі", - сказав він.
Чиновник зазначив, що наступного року урожайність може знизитися на 5%, зауваживши, що під словом "урожайність" йдеться про величину, яка збирається з гектара, і її не варто плутати із показником фізичного збору врожаю.
Також він повідомив, що посівні площі будуть переорієнтовані в основному на олійні культури.
"Пріоритетними в аграріїв стають олійні культури. Це вже помітно на прикладі озимого ріпаку, його площа посіву у порівнянні з попереднім роком не зменшилася. Також очікуємо збільшення площ соняшнику та сої. Хоч олійні культури мають меншу урожайність на гектар, дають менший валовий збір у вазі, але вартість їх значно вища порівняно з зерновими - у 2-2,5 рази", - додав Висоцький.
Нагадаємо, за оцінками Мінагрополітики, повноцінне відновлення агросектору після війни займе орієнтовно 2-3 роки, залежно від типу виробництва