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В Минагрополитики спрогнозировали сокращение урожая в 2023 году

Фото: урожай в Украине упадет на 10-15% (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В Минагрополитики прогнозируют физическое сокращение урожая в 2023 году на 10-15%. Производители переходят на масличные культуры, дающие больший доход с гектара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий во время телемарафона .

"Если мы говорим о физическом сборе урожая, то прогнозируем, что уменьшение будет на уровне 10-15%. Такова наша оценка сейчас", - сказал он.

Чиновник отметил, что в следующем году урожайность может снизиться на 5%, заметив, что под словом "урожайность" имеется в виду величина, которая собирается с гектара, и ее не следует путать с показателем физического сбора урожая.

Также он сообщил, что посевные площади будут переориентированы в основном на масличные культуры.

"Приоритетными у аграриев становятся масличные культуры. Это уже заметно на примере озимого рапса, его площадь посева по сравнению с предыдущим годом не уменьшилась. Также ожидаем увеличения площадей подсолнечника и сои. Хотя масличные культуры имеют меньшую урожайность на гектар, дают меньший валовой сбор в гектар, но стоимость их значительно выше, чем зерновых - в 2-2,5 раза", - добавил Высоцкий.

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Напомним, по оценкам Минагрополитики , полноценное восстановление агросектора после войны займет ориентировочно 2-3 года, в зависимости от типа производства.

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Министерство аграрной политики