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Минагрополитики ожидает рекордный урожай кукурузы в Украине

Автор: Александр Белоус

В 2021 году в Украине соберут 40 миллионов тонн кукурузы. Это рекордный урожай за всю историю страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины (Минагрополитики).

Как отмечается в сообщении, в Украине сегодня важно уберечь урожаи кукурузы, ведь проблемы, связанные с засухой и изменением температур, все острее стоят не только на юге, но и в центральном регионе.

По прогнозу НБУ, в 2021 году в Украине ожидается очередной рекорд урожая зерновых и зернобобовых культур - 81 млн тонн. Это третий рекорд за последние четыре года. Соответственно, только рекордный урожай зерновых в этом году обеспечит 0,8 п. п. в рост реального ВВП в 2021 году.

Напомним, в 2021 году Украина установила рекорд по сбору ранних зерновых. На площади 10,2 млн га было намолочено 44,8 млн тонн зерна.

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Министерство аграрной политики