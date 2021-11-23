Мінагрополітики очікує рекордний врожай кукурудзи в Україні

У 2021 році в Україні зберуть 40 мільйонів тон кукурудзи. Це рекордний врожай за всю історію країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства аграрної політики та продовольства України ( Мінагрополітики ).

Як зазначається в повідомленні, Україні сьогодні важливо вберегти врожаї кукурудзи, адже проблеми, пов'язані з засухою та зміною температур, усе гостріше стоять не лише на півдні, а й у центральному регіоні.

За прогнозом НБУ, у 2021 році в Україні очікується черговий рекорд урожаю зернових та зернобобових культур - 81 млн тон. Це третій рекорд за останні чотири роки. Відповідно, лише рекордний урожай зернових цього року забезпечить 0,8 в. п. у зростання реального ВВП у 2021 році.

Нагадаємо, у 2021 році Україна встановила рекорд із збору ранніх зернових. На площі 10,2 млн га було намолочено 44,8 млн тон зерна.