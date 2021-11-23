RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Мінагрополітики очікує рекордний врожай кукурудзи в Україні

Автор: Олександр Білоус

У 2021 році в Україні зберуть 40 мільйонів тон кукурудзи. Це рекордний врожай за всю історію країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства аграрної політики та продовольства України (Мінагрополітики).

Як зазначається в повідомленні, Україні сьогодні важливо вберегти врожаї кукурудзи, адже проблеми, пов'язані з засухою та зміною температур, усе гостріше стоять не лише на півдні, а й у центральному регіоні.

За прогнозом НБУ, у 2021 році в Україні очікується черговий рекорд урожаю зернових та зернобобових культур - 81 млн тон. Це третій рекорд за останні чотири роки. Відповідно, лише рекордний урожай зернових цього року забезпечить 0,8 в. п. у зростання реального ВВП у 2021 році.

Нагадаємо, у 2021 році Україна встановила рекорд із збору ранніх зернових. На площі 10,2 млн га було намолочено 44,8 млн тон зерна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство аграрної політики