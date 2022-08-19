В Минагрополитики назвали регионы-лидеры по сбору зерновых

В Украине продолжается сбор урожая 2022 года. По последним данным, пшеницы собрано 91%, ячменя – 96%, гороха – 97%, озимого рапса – 98%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства аграрной политики и продовольствия Украины.