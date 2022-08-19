У Мінагрополітики назвали регіони-лідери зі збору зернових

В Україні триває збір врожаю 2022 року. За останніми даними, пшениці зібрано 91%, ячменю – 96%, гороху – 97%, озимого ріпаку – 98%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства аграрної політики та продовольства України.