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Мінагро про скандал із зерном на кордоні: не має нічого спільного з мирними протестами

Фото: в Мінагрополітики про скандал із зерном на кордоні (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Знищення українського зерна польськими протестувальниками на українсько-польському кордоні не має нічого спільного змирними протестами ані з юридичної, ані з моральної точки зору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства аграрної політики та продовольства України.

"Вже два роки повномасштабного вторгнення українські аграрії працюють під постійними ворожими обстрілами, зазнають величезних збитків. Вони здобувають це зерно надзвичайно важко і часом ціною свого життя", - сказано в заяві.

Окрім цього у міністерстві запропонували польським фермерам відвідати України та пересвідчитися, в яких умовах зараз працюють українські аграрії. Понад 4 мільйони малих фермерів в Україні готові поділитися своїм досвідом з польськими колегами.

"Хочемо висловити щиру вдячність полякам, які допомагали і продовжують допомагати українському народу в цей важкий для нас час", - заявили в міністерстві.

Що передувало

Польські фермери під час блокади кордону з Україною зупинили три українські вантажівки та висипали з них частину зерна, яке везли на експорт. На інцидент вже відреагувала українська сторона, звернувшись до поліції й закликавши притягнути причетних до відповідальності.

Після чого польські правоохоронці взялися з'ясовувати всі подробиці події та вилучати докази. А матеріали пообіцяли направити до прокуратури для проведення правової та кримінально-правової експертизи.

 

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Польщазерновий коридорКордон з УкраїноюМіністерство аграрної політики