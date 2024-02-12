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Минагро о скандале с зерном на границе: не имеет ничего общего с мирными протестами

Фото: в Минагрополитике о скандале с зерном на границе (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Уничтожение украинского зерна польскими протестующими на украинско-польской границе не имеет ничего общего с мирными протестами ни с юридической, ни с моральной точки зрения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой назаявление Министерства аграрной политики и продовольствия.

"Уже два года полномасштабного вторжения украинские аграрии работают под постоянными вражескими обстрелами, терпят огромные убытки. Они добывают это зерно чрезвычайно тяжело и порой ценой своей жизни", - сказано в заявлении.

Кроме того, в министерстве предложили польским фермерам посетить Украину и убедиться, в каких условиях сейчас работают украинские аграрии. Более 4 миллионов малых фермеров в Украине готовы поделиться своим опытом с польскими коллегами.

"Хотим выразить искреннюю благодарность полякам, которые помогали и продолжают помогать украинскому народу в это тяжелое для нас время", - заявили в министерстве.

Что предшествовало

Польские фермеры во время блокады границы с Украиной остановили три украинских грузовика и высыпали из них часть зерна, которое везли на экспорт. На инцидент уже отреагировала украинская сторона, обратившись в полицию и призвав привлечь причастных к ответственности.

После чего польские правоохранители принялись выяснять все подробности происшествия и изымать доказательства. А материалы пообещали направить в прокуратуру для проведения правовой и уголовно-правовой экспертизы.

 

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Польшазерновой коридорГраница с УкраинойМинистерство аграрной политики