Мина замедленного действия. Когда санкции нанесут мощный удар по экономике России

Санкции в отношении РФ начали вводить практически сразу после начала наступления на Украину. ЕС принял первое решение уже 25 февраля – ограничения касались лично Владимира Путина и ряда высокопоставленных чиновников РФ.

Затем к этим санкциям присоединились США, дополнительно запретив все операции с Минфином РФ, Банком России и Фондом национального благосостояния. Ограничения были введены против ряда российских олигархов и лиц, поддерживающих Путина. Применили и секторальные санкции для различных отраслей экономики.

К началу сентября в отношении РФ ввели семь пакетов санкций, масштаб которых превышал ограничения, действующие уже несколько десятилетий против Ирана. С Россией ограничена торговля, транспортное сообщение, финансовые услуги. Сейчас готовится восьмой пакет санкций.

"Все уже принятые санкции ЕС постоянно мониторятся, осуществляется анализ их результативности на наличие каких-либо лазеек или возможности их усовершенствования. Этот процесс продолжается постоянно", - заявил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

Пока о содержании нового пакета и сроках его принятия в ЕС детально не говорят, отмечая лишь, что работа по его подготовке активизируется после завершения отпускного сезона.

Предварительно известно, что обсуждается дальнейшее расширение ограничений по доступу к системе SWIFT – сейчас они действуют лишь на десять банков, среди которых Сбербанк и ВТБ. Это, конечно, создало серьезные неудобства для банковской системы России, но не для всех банков, которые обслуживают армию и оборонный комплекс РФ. В частности речь о Газпромбанке, Банке Санкт-Петербурга и некоторых других финучреждениях.

SWIFT не для всех

После отключения от SWIFT российские банки фактически теряют возможность проводить транзакции в валюте. Они могут проводить операции с банками других стран-партнеров, но уже не в долларах или евро.

"Сбербанк и ВТБ, которые позиционировали себя как авторитетные игроки глобального финансового рынка, сейчас стали фактически внутренними банками России", – отметил в комментарии РБК-Украина глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук.

Отключения всех банков от SWIFT, по его мнению, ожидать не стоит до тех пор, пока торговля с РФ не прекратится полностью. Для внешнеторговых операций необходим какой-то российский банк, отметил он.

Сейчас основным стал Газпромбанк, через который проводится большая часть денег, в том числе от торговли нефтью и газом. Он фактически выполняет функции Центробанка России, на который санкции наложили еще в феврале.

"То, что Газпромбанк не отключили от SWIFT, позволило обходить санкции, примененные к Центробанку, который сейчас не может делать интервенции, чтобы покупать валюту, потому что она сразу же будет заморожена на его счетах в иностранных банках. И сейчас Газпромбанк выполняет функцию теневого Центробанка. То есть экспортеры, которые получают валюту, не продают ее на межбанке, а держат на счетах в Газпромбанке. Если бы банк публиковал отчетность, мы бы, наверное, увидели там огромный прирост баланса за последние полгода", – разъяснил эксперт.

Сбербанк перестал быть глобальным финучреждением из-за санкций (Фото: GettyImages)

Но даже если Газпромбанк отключат от SWIFT, то это серьезных проблем не создаст. В этом случае могут возникнуть лишь временные неудобства, связанные с переводом счетов в другой банк, который не будет под санкциями.

"Российские банки нужны до тех порт, пока в РФ будут закупать нефть, газ и другие товары. Так что это осознанное политическое решение (применять санкции не ко всем банкам РФ – ред.) и оно может поменяться после того, как будет принято другое решение – отказ от торговли с Россией в целом", – уверен Ваврищук.

По финансовому направлению можно ожидать лишь расширения перечня банков, отключенных от SWIFT, или ограничения для них некоторых операций. Но уже сейчас финансовые ограничения США и ЕС усложняют систему расчетов даже с достаточно надежными партнерами России. Китайская платежная система UnionPay запретила принимать оплату товаров и услуг через свои карты, выпущенные иностранными банками, в POS-терминалах российских банков, попавших под санкции.

Меньше нефти, меньше денег на войну

Потенциал для санкций остается достаточно большим. К примеру, до сих пор не принято решение о введении налога на российскую нефть, которую РФ начала продавать со скидкой третьим странам. Практически нет ограничений на российский газ, поскольку страны ЕС пока не могут от него отказаться полностью, но активно ищут пути замещения поставок.

Не исключено, что в ЕС вскоре все же займутся вопросом цены на нефть и газ из РФ, заявила на днях глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн. Она считает, что ограничение цены остановит манипуляции России на энергетическом рынке. По информации источников РБК-Украина, знакомых с подготовкой санкционного пакета, ограничение цен на нефть вполне вероятно, тогда как по газу вопрос остается открытым.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что ограничение цен на нефть станет "мощным ударом по российским финансам и ограничит возможности России вести войну в Украине и ускорит деградацию российской экономики".

Основная задача санкций как раз и состоит в том, чтобы сократить возможности России по продолжению войны. Но пока Москва справляется с проблемами, и находит средства для финансирования своих войск в ущерб экономике.

В Центробанке РФ даже заявляют, что летние прогнозы негативного влияния санкций немого улучшились по сравнению с первоначальными. По итогу года инфляция может вырасти на 15%, а не на 23%, как ожидали в апреле, ВВП сократится на 6%, а не на 8,5%, снижение экспорта ожидается на 17%, импорта – на 31,5%.

Другой вопрос, что верить такому прогнозу нет оснований. Во-первых, в РФ закрыт доступ к данным, по которым можно было бы дать реальную оценку ситуации. Во-вторых, многие процессы, в том числе и курсовая политика, взяты под жесткий контроль. Если в марте доллар стоил больше 120 рублей, то к августу усилиями ЦБ его цена снизилась вдвое – до 60 рублей за 1 доллар.

Cанкции и агрессия РФ против Украины заставила многие западные компании покинуть российский рынок (Фото: GettyImages)

Правда, сейчас спрос на доллар в России из-за санкций резко сократился, поскольку его банально не на что тратить – поездки заграницу для частных лиц и импорт существенно ограничены. В мае в РФ даже сократили объем необходимой продажи валютной выручки экспортерам с 80% до 50%, а в июне вообще отменили это требование.

Последние столпы экономики

На самом деле относительно нормальное состояние в экономике России носит временный характер – пока оно поддерживается искусственно за счет энергетического терроризма Европы и сокрытия реальной картины внутренних процессов. Да и население РФ, за исключением нескольких крупнейших городов, не особо избалованно богатой и комфортной жизнью. Так что дополнительные неудобства и еще большее обеднение вряд ли превысит предел их терпения и выносливости в ближайшее время.

Основным источником средств для РФ остается продажа энергоносителей. Цена газа в ЕС из-за сокращения поставок в конце августа даже превысила 3500 долларов за тысячу кубометров. Европе пока не удается отказаться от его импорта из РФ полностью, однако существенное сокращение уже произошло и продолжится дальше.

В Европе снижают потребление газа, ищут альтернативных поставщиков и наращивают собственную добычу. Основным продавцом газа в страны Европы стала уже не Россия, а Норвегия, которая покрывает четверть потребностей ЕС и намерена еще увеличить добычу на 8%. Правда, снижать цену продажи Норвегия, которая не входит в ЕС, пока не соглашается.

Все эти усилия дали результат – хранилища в ЕС уже заполнены газом на 80%, хотя такой показатель планировали лишь на ноябрь. "К настоящему моменту мы в Евросоюзе достигли среднего уровня заполнения газохранилищ на 80%. Так что мы, по сути, уже достигли объема, о котором договорились на текущий год", – заявила на прошлой неделе Урсула фон дер Ляйен.

От всех энергоносителей из РФ отказалась Великобритания. От российской нефти – США и Польша, а Литва, Финляндия и Эстония сократили импорт на 50%. К концу года эмбарго на импорт нефти из РФ достигнет 90% – останутся поставки лишь по нефтепроводу "Дружба" – через Украину в Чехию, Венгрию, Словакию. Однако даже в такой ситуации доходы российских энергокомпаний растут за счет невероятно высокой цены газа.

Кроме того, РФ постепенно налаживает поставки нефти в обход санкций – в Индию и Китай. Нефть также перекачивается на другие суда со сменой страны происхождения, в частности, в Средиземном и Черном морях для последующих поставок через третьи страны, в том числе и в Европу. В экспорте нефти РФ в некоторых случаях помогает Египет, смешивая российский продукт со своим, в результате чего становится невозможно определить страну происхождения товара.

Ограничение цены на нефть и газ может обескровить российскую экономику (Фото: GettyImages)

Некоторым странам Азии РФ предложила скидку на нефть в 30%, чтобы заместить европейский рынок сбыта. Помогает России обходить санкции и Турция, которая в политическом и военном направлении декларирует поддержку Украине.

В начале августа появилась информация, что РФ просит Турцию о помощи в обходе санкций, в частности, позволить покупать доли в турецких нефтяных компаниях для сокрытия реального происхождения товара и расширить финансовые услуги для российских компаний. Эта тема даже стала предметом недавнего разговора представителей министерств финансов США и Турции, в ходе которого чиновник из Анкары заверил, что таких возможностей для РФ создаваться не будет.

Третьи страны для обхода санкций Россия использует довольно активно. Через них налаживается и параллельный импорт – то есть поставки без разрешения производителя. Список товаров для таких торговых операций был утвержден еще в марте, после ограничения в РФ импорта ряда товаров, в том числе элитной одежды, парфюмерии, металлопродукции и бытовой техники.

Разрешение на импорт было дано для товаров, производители которых прекратили свою работу в России, а их более тысячи. Среди них: Apple, Samsung, Asus, Intel, Sony, HP, Jaguar, Porsche, Rolls-Royce, Bentley. Торговцы спиртными напитками хотели, чтобы и брендовый алкоголь можно было ввозить по параллельной схеме. Видимо, состоятельные россияне отказываются покупать виски Тульского винокуренного завода или Татспиртпрома.

Впрочем, далеко не все потребности можно закрыть параллельным импортом или импортозамещением, то есть производством внутри страны. Многие предприятия, которые используют импортное оборудование, если не столкнулись уже, то в скором времени столкнутся с проблемой замены оригинальных деталей. И как следствие – с сокращением производства. А предприятия, ориентированные на экспорт – с отсутствием рынков сбыта.

В первую очередь проблемы возникнут в городах, где градообразующие предприятия зависимы от импорта или экспорта. После того, как там закончатся запасы запчастей, сырья или не будут найдены новые рынки сбыта, производство полностью прекратится и существенно вырастет уровень безработицы. Спад деловой активности признают уже и в Центробанке. В последнем отчет ЦБ говорится, что спад наблюдается как в базовых отраслях, так и в сфере услуг.

Молчаливое падение

По информации Киевской школы экономики, на конец августа почти 1,7 тысяч иностранных компаний полностью вышли с рынка России, сократили свое присутствие или приостановили деятельность. В общей сложности на них работали более полумиллиона человек. А потому наверняка число потерявших работу россиян за полгода уже значительно увеличилось, но в официальной статистике это не отображено. Росстат сообщает, что безработица ежемесячно сокращается – в мае она составила 3,9% по сравнению с январскими 4,4%.

Российские эксперты говорят о скрытой безработице – на многих предприятиях, где происходит сокращение производства, работники переводятся на неполную оплату или отправляются в отпуск "за свой счет". Но долго такая ситуация продолжаться не может, и уже осенью число оставшихся без работы россиян может увечиться, прогнозируют они.

Ситуация в российской экономике зашла в тупик (Фото: GettyImages)

Внутреннее промпроизводство падает в России практически по всем направлениям – от овощей и фруктов до металлопродукции. По материалам Йельской школы менеджмента, падение по некоторым отраслям превышает 50%.

И это еще не предел. Эффект от санкций не моментальный, и в некоторых случаях он проявляется через полгода, а иногда и позже. От действующих ограничений основного эффекта ожидают к концу года. Вероятно, именно поэтому РФ и усиливает меры давления, прежде всего в энергетической сфере, пытаясь добиться если не отмены, то, по крайней мере, смягчения санкций хотя бы по некоторым направлениям.

Иногда Москве это удается. США в середине июля, в ответ на согласие РФ разблокировать экспорт зерна из Украины отменили запрет на торговлю с Россией продуктами питания, удобрениями, лекарствами и медицинским оборудованием.

Сейчас РФ продолжает шантаж, сокращая поставки газа в Европу и провоцируя критическую ситуацию на Запорожской АЭС. Вероятно, Москва рассчитывает на новые уступки со стороны "недружественных стран" по санкциям. О связи прекращения поставок газа по "Северному потоку -1" с санкциями уже открыто заявляют в Кремле.

Но здесь важно, чтобы санкции окончательно не превратились в предмет политического торга, а в итоге все же достигли первоначальной цели и ослабили потенциал России по продолжению войны против Украины.