Міна уповільненої дії. Коли санкції завдадуть потужного удару по економіці Росії

Санкції щодо РФ почали вводити практично відразу після початку наступу на Україну. ЄС прийняв перше рішення вже 25 лютого – обмеження стосувалися особисто Володимира Путіна і ряду високопоставлених чиновників РФ.

Потім до цих санкцій приєдналися США, додатково заборонивши всі операції з Мінфіном РФ, Банком Росії і Фондом національного добробуту. Обмеження були введені проти ряду російських олігархів і осіб, що підтримують Путіна. Застосували і секторальні санкції для різних галузей економіки.

До початку вересня щодо РФ ввели сім пакетів санкцій, масштаб яких перевищував обмеження, що діють вже кілька десятиліть проти Ірану. З Росією обмежена торгівля, транспортне сполучення, фінансові послуги. Зараз готується восьмий пакет санкцій.

"Всі вже прийняті санкції ЄС постійно моніторяться, здійснюється аналіз їх результативності на наявність будь-яких лазівок або можливості їх удосконалення. Цей процес триває постійно", - заявив глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

Поки про зміст нового пакету і терміни його прийняття в ЄС детально не говорять, відзначаючи лише, що робота з його підготовки активізується після завершення відпускного сезону.

Попередньо відомо, що обговорюється подальше розширення обмежень щодо доступу до системі SWIFT - зараз вони діють лише на десять банків, серед яких Сбербанк і ВТБ. Це, звичайно, створило серйозні незручності для банківської системи Росії, але не для всіх банків, які обслуговують армію і оборонний комплекс РФ. Зокрема мова про Газпромбанк, Банк Санкт-Петербурга і деякі інші фінустанови.

SWIFT не для всіх

Після відключення від SWIFT російські банки фактично втрачають можливість проводити транзакції у валюті. Вони можуть проводити операції з банками інших країн-партнерів, але вже не в доларах або євро.

"Сбербанк і ВТБ, які позиціонували себе як авторитетні гравці глобального фінансового ринку, зараз стали фактично внутрішніми банками Росії", – зазначив у коментарі РБК-Україна глава департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук.

Відключення всіх банків від SWIFT, на його думку, очікувати не варто до тих пір, поки торгівля з РФ не припиниться повністю. Для зовнішньоторговельних операцій необхідний якийсь російський банк, зазначив він.

Зараз основним став Газпромбанк, через який проводиться більша частина грошей, в тому числі від торгівлі нафтою і газом. Він фактично виконує функції Центробанку Росії, на який санкції наклали ще в лютому.

"Те, що Газпромбанк не відключили від SWIFT, дозволило обходити санкції, застосовані до Центробанку, який зараз не може робити інтервенції, щоб купувати валюту, тому що вона відразу ж буде заморожена на його рахунках в іноземних банках. І зараз Газпромбанк виконує функцію тіньового Центробанку. Тобто експортери, які отримують валюту, не продають її на міжбанку, а тримають на рахунках у Газпромбанку. Якби банк публікував звітність, ми б, напевно, побачили там величезний приріст балансу за останні півроку", - роз'яснив експерт.

Сбербанк перестав бути глобальною фінустановою через санкції (Фото: GettyImages)

Але навіть якщо Газпромбанк відключать від SWIFT, то це серйозних проблем не створить. У цьому випадку можуть виникнути лише тимчасові незручності, пов'язані з переведенням рахунків в інший банк, який не буде під санкціями.

"Російські банки потрібні до тих пір, поки в РФ будуть закуповувати нафту, газ та інші товари. Так що це усвідомлене політичне рішення (застосовувати санкції не до всіх банків РФ – ред.) і воно може помінятися після того, як буде прийнято інше рішення – відмова від торгівлі з Росією в цілому", - упевнений Ваврищук.

За фінансовим напрямком можна очікувати лише розширення переліку банків, відключених від SWIFT, або обмеження для них деяких операцій. Але вже зараз фінансові обмеження США і ЄС ускладнюють систему розрахунків навіть з досить надійними партнерами Росії. Китайська платіжна система UnionPay заборонила приймати оплату товарів і послуг через свої карти, випущені іноземними банками, в POS-терміналах російських банків, що потрапили під санкції.

Менше нафти, менше грошей на війну

Потенціал для санкцій залишається досить великим. Наприклад, досі не прийнято рішення про введення податку на російську нафту, яку РФ почала продавати зі знижкою третім країнам. Практично немає обмежень на російський газ, оскільки країни ЄС поки не можуть від нього відмовитися повністю, але активно шукають шляхи заміщення поставок.

Не виключено, що в ЄС незабаром все ж займуться питанням ціни на нафту і газ з РФ. Про це днями заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Вона вважає, що обмеження ціни зупинить маніпуляції Росії на енергетичному ринку. За інформацією джерел РБК-Україна, знайомих з підготовкою санкційного пакету, обмеження цін на нафту цілком ймовірно, тоді як щодо газу питання залишається відкритим.

Міністр фінансів США Джанет Йеллен заявила, що обмеження цін на нафту стане "потужним ударом по російських фінансах і обмежить можливості Росії вести війну в Україні і прискорить деградацію російської економіки".

Основне завдання санкцій якраз і полягає в тому, щоб скоротити можливості Росії щодо продовження війни. Але поки Москва справляється з проблемами, і знаходить кошти для фінансування своїх військ на шкоду економіці.

У Центробанку РФ навіть заявляють, що літні прогнози негативного впливу санкцій німого покращилися в порівнянні з початковими. За підсумком року інфляція може зрости на 15%, а не на 23%, як очікували в квітні, ВВП скоротиться на 6%, а не на 8,5%, зниження експорту очікується на 17%, імпорту – на 31,5%.

Інше питання, що вірити такому прогнозу немає підстав. По-перше, в РФ закритий доступ до даних, за якими можна було б дати реальну оцінку ситуації. По-друге, багато процесів, в тому числі і курсова політика, взяті під жорсткий контроль. Якщо в березні долар коштував більше 120 рублів, то до серпня зусиллями ЦБ його ціна знизилася вдвічі – до 60 рублів за 1 долар.

Санкції та агресія РФ проти України змусила багато західних компаній покинути російський ринок (Фото: GettyImages)

Правда, зараз попит на долар в Росії через санкції різко скоротився, оскільки його банально нема на що витрачати – поїздки закордон для приватних осіб та імпорт істотно обмежені. У травні в РФ навіть скоротили обсяг необхідного продажу валютної виручки експортерам з 80% до 50%, а в червні взагалі скасували цю вимогу.

Останні стовпи економіки

Насправді відносно нормальний стан в економіці Росії носить тимчасовий характер - поки він підтримується штучно за рахунок енергетичного тероризму Європи і приховування реальної картини внутрішніх процесів. Та й населення РФ, за винятком кількох найбільших міст, не особливо розпещено багатим і комфортним життям. Так що додаткові незручності і ще більше збіднення навряд чи перевищить межу їх терпіння і витривалості найближчим часом.

Основним джерелом коштів для РФ залишається продаж енергоносіїв. Ціна газу в ЄС через скорочення поставок наприкінці серпня навіть перевищила 3500 доларів за тисячу кубометрів. Європі поки не вдається відмовитися від його імпорту з РФ повністю, проте істотне скорочення вже відбулося і продовжиться далі.

У Європі знижують споживання газу, шукають альтернативних постачальників і нарощують власний видобуток. Основним продавцем газу в країни Європи стала вже не Росія, А Норвегія, яка покриває чверть потреб ЄС і має намір ще збільшити видобуток на 8%. Правда, знижувати ціну продажу Норвегія, яка не входить в ЄС, поки не погоджується.

Всі ці зусилля дали результат - сховища в ЄС вже заповнені газом на 80%, хоча такий показник планували лише на листопад. "До теперішнього моменту ми в Євросоюзі досягли середнього рівня заповнення газосховищ на 80%. Так що ми, по суті, вже досягли обсягу, про який домовилися на поточний рік", – заявила минулого тижня Урсула фон дер Ляйен.

Від усіх енергоносіїв з РФ відмовилася Великобританія. Від російської нафти-США і Польща, А Литва, Фінляндія та Естонія скоротили імпорт на 50%. До кінця року ембарго на імпорт нафти з РФ досягне 90% – залишаться поставки лише нафтопроводом "Дружба" – через Україну в Чехію, Угорщину, Словаччину. Однак навіть у такій ситуації доходи російських енергокомпаній ростуть за рахунок неймовірно високої ціни газу.

Крім того, РФ поступово налагоджує поставки нафти в обхід санкцій – в Індію і Китай. Нафта також перекачується на інші судна зі зміною країни походження, зокрема, в Середземному і Чорному морях для подальших поставок через треті країни, в тому числі і в Європу. В експорті нафти РФ в деяких випадках допомагає Єгипет, змішуючи Російський продукт зі своїм, в результаті чого стає неможливо визначити країну походження товару.

Обмеження ціни на нафту і газ може знекровити російську економіку (Фото: GettyImages)

Деяким країнам Азії РФ запропонувала знижку на нафту в 30%, щоб замістити європейський ринок збуту. Допомагає Росії обходити санкції і Туреччина, яка в політичному і військовому напрямку підтримує Україну.

На початку серпня з'явилася інформація, що РФ просить Туреччину про допомогу в обході санкцій, зокрема, дозволити купувати частки в турецьких нафтових компаніях для приховування реального походження товару і розширити фінансові послуги для російських компаній. Ця тема навіть стала предметом нещодавньої розмови представників міністерств фінансів США і Туреччини, в ході якої представник Анкари запевнив, що таких можливостей для РФ створюватися не буде.

Треті країни для обходу санкцій Росія використовує досить активно. Через них налагоджується і паралельний імпорт - тобто поставки без дозволу виробника. Список товарів для таких торгових операцій був затверджений ще в березні, після обмеження в РФ імпорту ряду товарів, у тому числі елітного одягу, парфумерії, металопродукції та побутової техніки.

Дозвіл на імпорт було дано для товарів, виробники яких припинили свою роботу в Росії, а їх більше тисячі. Серед них: Apple, Samsung, Asus, Intel, Sony, HP, Jaguar, Porsche, Rolls-Royce, Bentley. Торговці спиртними напоями хотіли, щоб і брендовий алкоголь можна було ввозити за паралельною схемою. Мабуть, заможні росіяни відмовляються купувати віскі Тульського винокурного заводу або Татспіртпрома.

Втім, далеко не всі потреби можна закрити паралельним імпортом або імпортозаміщенням, тобто виробництвом всередині країни. Багато підприємств, які використовують імпортне обладнання, якщо не зіткнулися вже, то незабаром зіткнуться з проблемою заміни оригінальних деталей. І як наслідок - зі скороченням виробництва. А підприємства, орієнтовані на експорт – з відсутністю ринків збуту.

В першу чергу проблеми виникнуть в містах, де містоутворюючі підприємства залежні від імпорту або експорту. Після того, як там закінчаться запаси запчастин, сировини або не будуть знайдені нові ринки збуту, виробництво повністю припиниться і істотно зросте рівень безробіття. Спад ділової активності визнають вже і в Центробанку. В останньому звіт ЦБ говориться, що спад спостерігається як в базових галузях, так і в сфері послуг.

Мовчазне падіння

За інформацією Київської школи економіки, на кінець серпня майже 1,7 тисяч іноземних компаній повністю вийшли з ринку Росії, скоротили свою присутність або призупинили діяльність. В цілому на них працювали понад півмільйона людей. А тому напевно кількість росіян, які втратили роботу за півроку вже значно побільшало, але в офіційній статистиці це не відображено. Росстат повідомляє, що безробіття щомісяця скорочується – в травні вона склала 3,9% в порівнянні з січневими 4,4%.

Російські експерти говорять про приховане безробіття – на багатьох підприємствах, де відбувається скорочення виробництва, працівники переводяться на неповну оплату або відправляються у відпустку "за свій рахунок". Але довго така ситуація тривати не може, і вже восени число росіян, що залишилися без роботи, може калічитися, прогнозують вони.

Ситуація в російській економіці зайшла в глухий кут (Фото: GettyImages)

Внутрішнє промвиробництво падає в Росії практично в усіх напрямках - від овочів і фруктів до металопродукції. За матеріалами Єльської школи менеджменту, падіння по деяких галузях перевищує 50%.

І це ще не межа. Ефект від санкцій не моментальний, і в деяких випадках він проявляється через півроку, а іноді і пізніше. Від діючих обмежень основного ефекту очікують до кінця року. Ймовірно, саме тому РФ і посилює заходи тиску, перш за все в енергетичній сфері, намагаючись домогтися якщо не скасування, то, принаймні, пом'якшення санкцій хоча б за деякими напрямками.

Іноді Москві це вдається. США в середині липня, у відповідь на згоду РФ розблокувати експорт зерна з України скасували заборону на торгівлю з Росією продуктами харчування, добривами, ліками та медичним обладнанням.

Зараз РФ продовжує шантаж, скорочуючи поставки газу в Європу і провокуючи критичну ситуацію на Запорізькій АЕС. Ймовірно, Москва розраховує на нові поступки з боку "недружніх країн" щодо санкцій. Про зв'язок припинення поставок газу по "Північному потоку -1" з санкціями вже відкрито заявляють в Кремлі.

Але тут важливо, щоб санкції остаточно не перетворилися на предмет політичного торгу, а в підсумку все ж досягли початкової мети і послабили потенціал Росії щодо продовження війни проти України.