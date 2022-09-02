Китайская платежная система UnionPay запретила обслуживание карт в российских банках

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Коммерсантъ .

Решение UnionPay связано с опасением вторичных санкций. Сообщается, что UnionPay по своей инициативе ограничила партнерства с санкционными банками как в части эквайринга, так и в части эмиссии.

Напомним, в начале марта международные платежные системы Visa и MasterCard приостановили работу в РФ. На этом фоне у россиян вырос спрос на карты UnionPay. Многие иностранные онлайн-магазины, однако, не принимают платежи по выпущенным в России картам UnionPay.