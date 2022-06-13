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Мина была российской. Полиция раскрыла детали трагического случая в Одесской области

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Одесская область, Понедельник 13 июня 2022 18:04
Мина была российской. Полиция раскрыла детали трагического случая в Одесской области Фото: мина на пляже в Одесской области была российской (facebook com patrolpolice gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

Мина, на которой на одном из пляжей Грибовки Одесской области подорвался мужчина, была российской. На той неделе на побережье выбросило еще несколько взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Одесской области.

Пресс-секретарь полиции Алла Марченко заявила, что мина, которая взорвалась на пляже в Грибовке, была одной из тех, что расставили в Черном море российские корабли.

В течение прошлой недели на побережье выносило еще несколько вражеских мин. Поэтому пляжи Одесской области и в целом Черное море остаются опасными.

Полиция призвала жителей региона не нарушать общественный порядок и не игнорировать правил безопасности.

"Напомним, что акватория Черного моря заминирована, соответственно так же, как и Черноморское побережье. Речь идет не только об одесских пляжах, но и вообще обо всем побережье области. Поэтому будьте сознательными", - говорится в сообщении.

Напомним, на пляже в Одесской области мужчина подорвался на мине. Он погиб на глазах жены, сына и друга.

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