Міна була російською. Поліція розкрила деталі трагічного випадку в Одеській області

Міна, на якій на одному з пляжів Грибівки Одеської області підірвався чоловік, була російською. Того тижня на узбережжя викинуло ще декілька вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу патрульної поліції Одеської області.

Речниця поліції Алла Марченко заявила, що міна, яка здетонувала на пляжі у Грибівці, була однією з тих, що розставили у Чорному морі російські кораблі.

Впродовж минулого тижня на узбережжя виносило ще кілька ворожих мін. Тому пляжі Одеської області та загалом Чорне море залишаються небезпечними.

Поліція закликала жителів регіону не порушувати громадський порядок та не ігнорувати правил безпеки.

"Нагадаємо, що акваторія Чорного моря замінована, відповідно так само, як і Чорноморське узбережжя. Мова йде не лише про одеські пляжі, а й взагалі про все узбережжя області. Тож будьте свідомими", - йдеться у повідомленні.