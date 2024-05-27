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В яких підрозділах служитимуть українські засуджені: відповідь Малюськи

Київ, Понеділок 27 травня 2024 20:53
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В яких підрозділах служитимуть українські засуджені: відповідь Малюськи Фото: Денис Малюська, міністр юстиції України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Українські засуджені, яких мобілізували за їхньою згодою, служитимуть у штурмових підрозділах.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву міністра юстиції України Дениса Малюськи в ефірі телемарафону.

"Станом наразі це будуть штурмові підрозділи (мова про мобілізацію засуджених - ред.). Це будуть підрозділи, які поки що складаються виключно з осіб, які відбували покарання. Тобто це монолітні підрозділи без змішування з іншими військовослужбовцями", - зазначив Малюська.

За словами міністра, засуджені, яких мобілізували, поки що не беруть участь у бойових діях. Вони проходять підготовку.

При цьому глава Мін'юсту допустив, що у майбутньому засуджених можуть змішувати із звичайними військовослужбовцями.

Що передувало

Нагадаємо, нещодавно Верховна рада України ухвалила закон, який дозволяє мобілізацію засуджених для захисту від російської агресії. Потім документ підписав президент Володимир Зеленський.

Мобілізувати можуть лише частину засуджених. Обов'язкова умова - їхня згода.

У квітні Мін'юст повідомив, що всього в Україні воювати з Росією готові майже 5 тисяч засуджених.

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