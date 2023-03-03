UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Мін'юсті розповіли, скільки коштує утримання одного полоненого росіянина

Фото: у Мін'юсті розповіли, скільки коштує утримання одного полоненого росіянина (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна витрачає близько 10 тисяч гривень на місяць на утримання одного росіянина, котрий потрапив у полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра юстиції України Олени Висоцької в інтерв'ю "Укрінформу".

За її словами, коли раніше у Мін'юсті розповідали про 3 тисячі гривень за місяць утримання одного військовополоненого, то враховували лише витрати на харчування та комунальні послуги.

"Це був дуже грубий підрахунок та некоректний, оскільки в суму не врахували оплату праці персоналу, охорони, конвою тощо", - уточнила чиновниця.

Вона зазначила, що минулого року було важко підрахувати конкретну суму, оскільки кількість полонених постійно змінювалась.

"Є витрати на одяг, медзабезпечення, їжу, комунальні послуги, а також на облаштування місця утримання, персонал, охорону. Отже, якщо говорити про більш-менш нормально розраховану вартість утримання полоненого в таборі за підсумками 2022 року, з урахуванням забезпечення табору, з податками, зарплатами, комунальними витратами - ця сума становить близько 10 тисяч гривень на одного полоненого на місяць”, - розповіла Висоцька.

Нагадаємо, на початку лютого стало відомо, що понад 7600 росіян звернулися до проекту "Хочу жити", щоб здатися в полон.

Також ми писали, що за рік повномасштабної війни Україна провела 38 обмінів полоненими з Росією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство юстиції РФВійна Росії проти України