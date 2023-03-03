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В Минюсте рассказали, сколько стоит содержание одного пленного россиянина

Фото: в Минюсте рассказали, сколько стоит содержание одного пленного россиянина (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина тратит около 10 тысяч гривен в месяц на содержание одного россиянина, который попал в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра юстиции Украины Елены Высоцкой в интервью "Укринформу".

По ее словам, когда раньше в Минюсте рассказывали про 3 тысячи гривен за месяц содержания одного военнопленного, то учитывали только расходы на питание и коммунальные услуги.

"Это был очень грубый подсчет и некорректный, поскольку в сумму не учли оплату труда персонала, охраны, конвоя и тому подобное", - уточнила чиновница.

Она отметила, что в прошлом году было сложно подсчитать конкретную сумму, поскольку количество пленных постоянно менялось.

"Есть расходы на одежду, медобеспечение, еду, коммунальные услуги, а также на обустройство места содержания, персонал, охрану. Так что если говорить о более-менее нормально рассчитанной стоимости содержания пленника в лагере по итогам 2022 года, с учетом обеспечения лагеря, с налогами, зарплатами, коммунальными расходами - эта сумма составляет около 10 тысяч гривен на одного пленника в месяц", - рассказала Высоцкая.

Напомним, в начале февраля стало известно, что более 7600 россиян обратились в проект "Хочу жить", чтобы сдаться в плен.

Также мы писали, что за год полномасштабной войны Украина провела 38 обменов пленными с Россией.

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