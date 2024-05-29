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У Мін’юсті розповіли, чи можуть мобілізувати ув'язнених жінок

Фото: Денис Малюська, міністр юстиції України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Закон дає можливість ув'язненим жінкам долучитися до лав Збройних сил, однак поки що таких випадків не зафіксовано. До того ж попиту в українській армії на мобілізацію жінок наразі немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра юстиції України Дениса Малюськи в ефірі телемарафону.

"Жінок немає. Знову ж таки, у нас немає в законі обмежень щодо того, що це будуть чоловіки чи жінки. Теоретично така можливість є, але поки що попиту в Збройних силах на мобілізацію жінок немає", - сказав Малюська

При цьому, за його словами, жінок "справді мало в тюремній системі".

"Цифру зараз назвати не готовий, але насправді ми не говоримо про якусь велику кількість людей. По-перше, і злочини вони тяжкі набагато рідше скоюють, а по-друге, знову ж таки, суди не так часто дають тяжкі покарання, тобто покарання, пов’язані з позбавленням волі", - додав міністр.

Як розповів Малюська, станом на сьогодні 4,5 тисячі увʼязнених подали заяви на проходження військової служби. З них 4 тисячі пройшли ВЛК і є придатними.

Також він уточнив, що до лав ЗСУ приєдналися вже 650 людей з місць відбування покарань.

Мобілізація засуджених

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни в Україні мобілізацію засуджених було заборонено на законодавчому рівні.

Однак нещодавно Верховна рада ухвалила закон, який дозволяє мобілізацію засуджених для участі у війні з Росією. Після цього документ підписав президент Володимир Зеленський.

Таким чином в Україні вже понад 600 ув'язнених вийшли з в'язниць та приєдналися до Збройних сил у рамках мобілізації.

За словами міністра юстиції України Дениса Малюськи, засуджених направлять до штурмових підрозділів. Поки що вони проходять підготовку.

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