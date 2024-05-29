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В Минюсте рассказали, могут ли мобилизовать заключенных женщин

Фото: Денис Малюська, министр юстиции Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Закон дает возможность заключенным женщинам присоединиться к рядам Вооруженных сил, однако пока такие случаи не зафиксированы. К тому же спроса в украинской армии на мобилизацию женщин пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра юстиции Украины Дениса Малюськи в эфире телемарафона.

"Женщин нет. Опять же, у нас нет в законе ограничений относительно того, что это будут мужчины или женщины. Теоретически такая возможность есть, но пока спроса в Вооруженных силах на мобилизацию женщин нет", - сказал Малюська

При этом, по его словам, женщин "действительно мало в тюремной системе".

"Цифру сейчас назвать не готов, но на самом деле мы не говорим о каком-то большом количестве людей. Во-первых, и преступления они тяжкие гораздо реже совершают, а во-вторых, опять же, суды не так часто дают тяжкие наказания, т.е. связаны с лишением свободы", - добавил министр.

Как рассказал Малюська, по состоянию на сегодняшний день 4,5 тысячи заключенных подали заявления на прохождение военной службы. Из них 4 тысячи прошли ВВК и пригодны.

Также он уточнил, что в ряды ВСУ присоединились уже 650 человек из мест отбывания наказаний.

Мобилизация осужденных

Напомним, с начала полномасштабной войны в Украине мобилизация осужденных была запрещена на законодательном уровне.

Однако недавно Верховная рада приняла закон, разрешающий мобилизацию осужденных для участия в войне с Россией. После этого документ подписал президент Владимир Зеленский.

Таким образом, в Украине уже более 600 заключенных вышли из тюрем и присоединились к Вооруженным силам в рамках мобилизации.

По словам министра юстиции Украины Дениса Малюськи, осужденных направят в штурмовые подразделения. Пока они проходят подготовку.

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