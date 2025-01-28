У Мін’юсті озвучили кількість військовополонених громадян країн Центральної Азії

"Інформація про громадянство військовополонених частіше встановлюється з їхніх слів, оскільки документи, які б його підтверджували в більшості випадків відсутні", - зазначила Стефанішина.

Окрім цього у Мін'юсті повідомили, що "військовополонені, які перебувають в дільницях і таборах утримання, незалежно від громадянства, мають однаковий правовий статус, що закріплено як у міжнародних, так і національних нормативно-правових актах".

"Громадянство військовополоненого, у тому числі подвійне, ніяким чином не впливає на його правовий статус", - додали в Мін’юсті.

Варто нагадати, що Україна повернула з російського полону ще 25 своїх громадян. Також повідомлялося, що вдалося вийти на окремий формат обміну полоненими, в рамках якого пріоритетно звільняються особи з важкими пораненнями і захворюваннями.