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У Мін’юсті озвучили кількість військовополонених громадян країн Центральної Азії

Фото: Ольга Стефанішина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

З початку повномасштабного вторгнення Росії українські військові взяли в полон близько 30 громадян країн Центральної Азії.

Про це розповіла міністр юстиції України Ольга Стефанішина, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

"Інформація про громадянство військовополонених частіше встановлюється з їхніх слів, оскільки документи, які б його підтверджували в більшості випадків відсутні", - зазначила Стефанішина. 

Окрім цього у Мін'юсті повідомили, що "військовополонені, які перебувають в дільницях і таборах утримання, незалежно від громадянства, мають однаковий правовий статус, що закріплено як у міжнародних, так і національних нормативно-правових актах".

"Громадянство військовополоненого, у тому числі подвійне, ніяким чином не впливає на його правовий статус", - додали в Мін’юсті.

Варто нагадати, що Україна повернула з російського полону ще 25 своїх громадян. Також повідомлялося, що вдалося вийти на окремий формат обміну полоненими, в рамках якого пріоритетно звільняються особи з важкими пораненнями і захворюваннями.

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