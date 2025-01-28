В Минюсте озвучили количество военнопленных граждан стран Центральной Азии

"Информация о гражданстве военнопленных чаще устанавливается с их слов, поскольку документы, которые бы его подтверждали в большинстве случаев отсутствуют", - отметила Стефанишина.

Кроме этого в Минюсте сообщили, что "военнопленные, находящиеся в участках и лагерях содержания, независимо от гражданства, имеют одинаковый правовой статус, что закреплено как в международных, так и национальных нормативно-правовых актах".

"Гражданство военнопленного, в том числе двойное, никоим образом не влияет на его правовой статус", - добавили в Минюсте.

Стоит напомнить, что Украина вернула из российского плена еще 25 своих граждан. Также сообщалось, что удалось выйти на отдельный формат обмена пленными, в рамках которого приоритетно освобождаются лица с тяжелыми ранениями и заболеваниями.