У Мін'юсті назвали причину відстрочки формування реєстру олігархів

За його словами, імплементація закону про олігархів - це умова, яку Україні поставили європейські колеги для початку перемовин щодо вступу нашої держави до ЄС.

"Іншими словами, якщо ми належним чином імплементуємо реєстр олігархів і взагалі закон про олігархів - це стане передумовою для того, щоб з нами розпочали перемовини і з тим, щоб ми досить швидко і оперативно стали членами Євросоюзу", - сказав Малюська.

Малюська пояснив: якщо Україна імплементує закон і взагалі механізм обмежень олігархів не так, як це бачать європейські партнери та Венеційська комісія, це заблокує подальші перемовини і вступ до ЄС відповідно до висновку Єврокомісії.

Тож, міністр підкреслив, що імплементація закону без висновку Венеційської комісії створила б чимало ризиків. Він сподівається, що висновки будуть готові вже найближчим часом.

За його словами, органи влади готові імплементувати закон хоч зараз, оскільки усі реєстри, акти та методики готові. Єдиним бар'єром виступають це висновки Єврокомісії.

Малюська впевнений, що навесні чи влітку Україна забезпечить імплементацію вимог Венеційської комісії та виконання усіх інших умов для початку перемовин про вступ до ЄС.

Нагадаємо, Кабмін переніс термін формування реєстру олігархів. Порядок формування та ведення реєстру має відбутися "через три місяці з дня опублікування висновку Венеціанської комісії".

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що близько 86 українці підпадають під деолігархізацію.

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