ua en ru
Пн, 25 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Мін’юст запропонував ввести санкції проти Табачника

Україна, Понеділок 25 березня 2024 14:34
UA EN RU
Мін’юст запропонував ввести санкції проти Табачника Фото: українофобу Табачнику загрожують санкції (mon.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції до колишнього міністра освіти Дмитра Табачника, що передбачено законом "Про санкції".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мін’юсту.

За даними відомства, Табачник після подій Революції Гідності виїхав за межі України та на сьогоднішній день перебуває на тимчасово окупованих територіях.

"Табачник вів підривну діяльність проти України ще до початку повномасштабного російського вторгнення, контактуючи з представником російської спецслужби", - йдеться в повідомленні.

Під час повномасштабного вторгнення разом з представниками вищих органів влади РФ, організовував та координував діяльність керівників окупаційних адміністрацій Херсонської та Запорізької областей у сфері охорони здоров’я, освіти, підготовки до проведення "референдумів".

Табачник висловлює свою позицію у бік підтримки ключової пропагандистської риторики країни агресора - т.зв. "денацифікації України", бере активну участь у матеріально-технічному забезпеченні створення та функціонування окупаційних адміністрацій, зазначили в прес-службі.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року екс-міністру Дмитру Табачнику оголосили підозру у державній зраді - він допомагав гауляйтерам окупованих частин Херсонської та Запорізької областей.

У березні Дмитро Табачник був заочно засуджений до 15 років тюремного ув'язнення.

Відомий українофоб Табачник обіймав посади міністра освіти та науки України (2006-2007, 2010-2012) та віце-прем'єр-міністра України з питань гуманітарної політики (2007-2010).

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро Табачник Міністерство юстиції України
NEWS
Боррель назвав обсяг військової допомоги Євросоюзу України від початку війни
Боррель назвав обсяг військової допомоги Євросоюзу України від початку війни
DAILY
Як Трамп блокує допомогу Україні та чому у Байдена не можуть знайти рішення
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Як Трамп блокує допомогу Україні та чому у Байдена не можуть знайти рішення