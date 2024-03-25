Минюст предложил ввести санкции против Табачника

Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд иск о применении санкции к бывшему министру образования Дмитрию Табачнику, предусмотренной законом "О санкциях".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минюста.

По данным ведомства, Табачник после событий Революции Достоинства выехал за пределы Украины и на сегодняшний день находится на временно оккупированных территориях.

"Табачник вел подрывную деятельность против Украины еще до начала полномасштабного российского вторжения, контактируя с представителем российской спецслужбы", - говорится в сообщении.

Во время полномасштабного вторжения вместе с представителями высших органов власти РФ он организовывал и координировал деятельность руководителей оккупационных администраций Херсонской и Запорожской областей в сфере здравоохранения, образования, подготовки к проведению "референдумов".

Табачник выражает свою позицию в сторону поддержки ключевой пропагандистской риторики страны агрессора - т.н. "денацификации Украины", активно участвует в материально-техническом обеспечении создания и функционирования оккупационных администраций, отметили в пресс-службе.

Напомним, в ноябре 2022 года экс-министру Дмитрию Табачнику объявили подозрение в государственной измене - он помогал гауляйтерам оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.

В марте 2024 года Дмитрий Табачник был заочно приговорен к 15 годам тюремного заключения.

Известный украинофоб Табачник занимал должности министра образования и науки Украины (2006-2007, 2010-2012) и вице-премьер-министра Украины по гуманитарной политике (2007-2010).