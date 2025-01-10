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Мін'юст відновив роботу сервісів ЄДР

Ілюстративне фото: Мін'юст відновив сервіси ЄДР з 10 січня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Від сьогодні, 10 січня, було відновлено роботу всіх основних сервісів порталу ЄДР після масштабної кібератаки з боку Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мін'юсту.

На порталі знову доступні:

  • безкоштовний пошук інформації в реєстрі;
  • формування витягів;
  • отримання результатів адмінпослуг за кодом доступу;
  • доступ державних органів до відомостей з реєстру через ідентифікатори доступу.

У Мін'юсті зауважили, що розуміють, наскільки важливим є безперебійний доступ до державних послуг для кожного з вас. Там також зауважили, що всі відповідні служби продовжують працювати над посиленням захисту реєстрів, щоб гарантувати стабільну роботу сервісів.

Що передувало

У грудні минулого року віце-прем’єр-міністр Ольга Стефанішина повідомила про те, що були атаковані державні реєстри. За її словами, ця атака спричинила припинення роботи Єдиних і Державних реєстрів, що перебувають у компетенції Міністерства юстиції. За її словами, за атакою стоять російські хакери. Час першочергового відновлення реєстрів складатиме орієнтовно до двох тижнів.

Детально про кібератаку - в матеріалі РБК-Україна.

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