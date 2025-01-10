Мін'юст відновив роботу сервісів ЄДР

На порталі знову доступні:

безкоштовний пошук інформації в реєстрі;

формування витягів;

отримання результатів адмінпослуг за кодом доступу;

доступ державних органів до відомостей з реєстру через ідентифікатори доступу.

У Мін'юсті зауважили, що розуміють, наскільки важливим є безперебійний доступ до державних послуг для кожного з вас. Там також зауважили, що всі відповідні служби продовжують працювати над посиленням захисту реєстрів, щоб гарантувати стабільну роботу сервісів.