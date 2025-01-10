Мін'юст відновив роботу сервісів ЄДР

Від сьогодні, 10 січня, було відновлено роботу всіх основних сервісів порталу ЄДР після масштабної кібератаки з боку Російської Федерації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мін'юсту.
На порталі знову доступні:
У Мін'юсті зауважили, що розуміють, наскільки важливим є безперебійний доступ до державних послуг для кожного з вас. Там також зауважили, що всі відповідні служби продовжують працювати над посиленням захисту реєстрів, щоб гарантувати стабільну роботу сервісів.
У грудні минулого року віце-прем’єр-міністр Ольга Стефанішина повідомила про те, що були атаковані державні реєстри. За її словами, ця атака спричинила припинення роботи Єдиних і Державних реєстрів, що перебувають у компетенції Міністерства юстиції. За її словами, за атакою стоять російські хакери. Час першочергового відновлення реєстрів складатиме орієнтовно до двох тижнів.
Детально про кібератаку - в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.