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Минюст возобновил работу сервисов ЕГР

Иллюстративное фото: Минюст возобновил сервисы ЕГР с 10 января (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

С сегодняшнего дня, 10 января, была восстановлена работа всех основных сервисов портала ЕГР после масштабной кибератаки со стороны Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минюста.

На портале снова доступны:

  • бесплатный поиск информации в реестре;
  • формирование выписок;
  • получение результатов админуслуг по коду доступа;
  • доступ государственных органов к сведениям из реестра через идентификаторы доступа.

В Минюсте отметили, что понимают, насколько важным является бесперебойный доступ к государственным услугам для каждого из вас. Там также отметили, что все соответствующие службы продолжают работать над усилением защиты реестров, чтобы гарантировать стабильную работу сервисов.

Что предшествовало

В декабре прошлого года вице-премьер-министр Ольга Стефанишина сообщила о том, что были атакованы государственные реестры. По ее словам, эта атака привела к прекращению работы Единых и Государственных реестров, находящихся в компетенции Министерства юстиции. По ее словам, за атакой стоят российские хакеры. Время первоочередного восстановления реестров составит ориентировочно до двух недель.

Подробно о кибератаке - в материале РБК-Украина.

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