Мін'юст відновив роботу держреєстру: які функції вже доступні

За даними відомства, від сьогодні відновлюється робота Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Зокрема, було поновлено електронну інформаційну взаємодію з державними органами - Державною податковою службою, Державною службою статистики України, Пенсійним фондом, Міністерством цифрової трансформації та іншими відомствами.

Вже працює низка онлайн-послуг за допомогою Дії. На порталі ЄДР відновлять функції:

безкоштовний пошук інформації в реєстрі

формування витягів

отримання результатів адміністративних послуг за кодом доступу

доступ державних органів до відомостей реєстру через ідентифікатори доступу.

"Наша команда продовжує працювати над відновленням інших реєстрів. Знаємо, як для вас важлива зручність доступу до державних послуг та їх безперебійна робота. Тому фахівці Національних інформаційних систем разом із Кіберполіцією, Кібердепартаментом СБУ та Держспецзв'язком роблять все можливе, щоб не лише відновити роботу реєстрів, а й посилити їхній захист", - сказано у повідомленні Мін'юсту.

Що передувало

У грудні віце-прем’єр-міністр Ольга Стефанішина повідомила про те, що були атаковані державні реєстри. Атака призвела до припинення роботи Єдиних і Державних реєстрів, що перебувають у компетенції Міністерства юстиції. За її словами, за атакою стоять російські хакери. Час першочергового відновлення реєстрів складатиме орієнтовно до двох тижнів.