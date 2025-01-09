Минюст возобновил работу госреестра: какие функции уже доступны

По данным ведомства, с сегодняшнего дня восстанавливается работа Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

В частности, было восстановлено электронное информационное взаимодействие с государственными органами - Государственной налоговой службой, Государственной службой статистики Украины, Пенсионным фондом, Министерством цифровой трансформации и другими ведомствами.

Уже работает ряд онлайн-услуг с помощью Дії. На портале ЕГР восстановят функции:

бесплатный поиск информации в реестре

формирование выписок

получение результатов административных услуг по коду доступа

доступ государственных органов к сведениям реестра через идентификаторы доступа.

"Наша команда продолжает работать над восстановлением других реестров. Знаем, как для вас важно удобство доступа к государственным услугам и их бесперебойная работа. Поэтому специалисты Национальных информационных систем вместе с Киберполицией, Кибердепартаментом СБУ и Госспецсвязью делают все возможное, чтобы не только восстановить работу реестров, но и усилить их защиту", - говорится в сообщении Минюста.

Что предшествовало

В декабре вице-премьер-министр Ольга Стефанишина сообщила о том, что были атакованы государственные реестры. Атака привела к прекращению работы Единых и Государственных реестров, находящихся в компетенции Министерства юстиции. По ее словам, за атакой стоят российские хакеры. Время первоочередного восстановления реестров составит ориентировочно до двух недель.