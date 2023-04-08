Мін'юст США займеться розслідуванням "витоку документів про плани ЗСУ"

Міністерство юстиції США розпочинає розслідування нібито витоку секретних документів, у яких може міститися "інформація про підготовку ЗСУ до контрнаступу".

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News , про це сказано у заяві американського відомства.

У Мін'юсті відмовилися уточнювати будь-які подробиці про розслідування. Там лише зазначили, що перебувають у контакті з Пентагоном щодо цього питання.

Нагадаємо, вчора, 7 квітня, The New York Times писало, що в мережу "злили секретні документи", в яких міститься інформація про плани США та НАТО щодо підготовки України до контрнаступу.

Вже сьогодні, 8 квітня, вночі у соцмережах виявили нову партію "секретних документів", які стосуються України, Китаю та Близького Сходу.

При цьому, за словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, такі "зливи" є типовою грою спецслужб РФ.

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