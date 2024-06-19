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Мін'юст назвав причини, чому Євросоюз не погоджується на конфіскацію російських активів

Архівне фото: міністр юстиції України Денис Малюська (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Євросоюз має багато причин, через які не конфісковує заморожені російські активи. Одна з них стосується побоювань з приводу стабільності євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра юстиції України Дениса Малюськи в ефірі національного телемарафону.

За словами міністра, Євросоюз має далеко більше ніж дві причини, через які не наважується на конфіскацію російських активів. Він пояснив, що чиновники ЄС стурбовані стабільністю євро у разі можливої конфіскації, оскільки РФ сама тримає на території ЄС свою валюту. І це може призвести до того, що інші країни будуть забирати свої резерви із ЄС.

"Знову ж таки, це дуже емоційно-психологічний фактор, бо, наприклад, США не стурбовані. Вони конфісковують і вони не побоюються, що хтось почне забирати свої резерви з території США, а там трильйони резервів інших країн", - сказав він.

Також Малюська підкреслив, що подібного не траплялось на території Євросоюзу, а от у США було. Міністр зауважив, що євро є слабшою валютою, ніж долар, проте існує ще ряд інших геополітичних, політичних та комунікаційних причин, чому ЄС не наважується на конфіскацію активів.

"Насправді кожна країна, яка сумнівається про конфіскацію, має свій набір аргументів чи побоювань, які для них є ключовими, і вони, як правило, прив'язані до кожної окремої країни", - додав міністр.

Заморожені активи РФ

Після вторгнення в Україну країни Заходу заморозили російські активи, їхня сума сягає близько 300 млрд доларів, а значна їхня частина розташована в Європі.

Але Європа чинить опір конфіскації цих заморожених активів з різних причин. Посол Естонії в Україні Аннелі Кольк в інтерв'ю РБК-Україна заявила, що її країна нещодавно ухвалила закон про конфіскацію російських активів і однією з перших в ЄС почала говорити про використання заморожених активів РФ для відновлення України.

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