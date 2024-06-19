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Минюст назвал причины, почему Евросоюз не соглашается на конфискацию российских активов

Архивное фото: министр юстиции Украины Денис Малюска (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Евросоюз имеет много причин, по которым не конфискует замороженные российские активы. Одна из них касается опасений по поводу стабильности евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра юстиции Украины Дениса Малюськи в эфире национального телемарафона.

По словам министра, Евросоюз имеет далеко больше чем две причины, по которым не решается на конфискацию российских активов. Он пояснил, что чиновники ЕС обеспокоены стабильностью евро в случае возможной конфискации, поскольку РФ сама держит на территории ЕС свою валюту. И это может привести к тому, что другие страны будут забирать свои резервы из ЕС.

"Опять же, это очень эмоционально-психологический фактор, потому что, например, США не обеспокоены. Они конфискуют и они не опасаются, что кто-то начнет забирать свои резервы с территории США, а там триллионы резервов других стран", - сказал он.

Также Малюська подчеркнул, что подобного не случалось на территории Евросоюза, а вот в США было. Министр отметил, что евро является более слабой валютой, чем доллар, однако существует еще ряд других геополитических, политических и коммуникационных причин, почему ЕС не решается на конфискацию активов.

"На самом деле каждая страна, которая сомневается о конфискации, имеет свой набор аргументов или опасений, которые для них являются ключевыми, и они, как правило, привязаны к каждой отдельной стране", - добавил министр.

Замороженные активы РФ

После вторжения в Украину страны Запада заморозили российские активы, их сумма достигает около 300 млрд долларов, а значительная их часть расположена в Европе.

Но Европа сопротивляется конфискации этих замороженных активов по разным причинам. Посол Эстонии в Украине Аннели Кольк в интервью РБК-Украина заявила, что ее страна недавно приняла закон о конфискации российских активов и одним из первых в ЕС начала говорить об использовании замороженных активов РФ для восстановления Украины.

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