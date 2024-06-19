Минюст назвал причины, почему Евросоюз не соглашается на конфискацию российских активов

По словам министра, Евросоюз имеет далеко больше чем две причины, по которым не решается на конфискацию российских активов. Он пояснил, что чиновники ЕС обеспокоены стабильностью евро в случае возможной конфискации, поскольку РФ сама держит на территории ЕС свою валюту. И это может привести к тому, что другие страны будут забирать свои резервы из ЕС.

"Опять же, это очень эмоционально-психологический фактор, потому что, например, США не обеспокоены. Они конфискуют и они не опасаются, что кто-то начнет забирать свои резервы с территории США, а там триллионы резервов других стран", - сказал он.

Также Малюська подчеркнул, что подобного не случалось на территории Евросоюза, а вот в США было. Министр отметил, что евро является более слабой валютой, чем доллар, однако существует еще ряд других геополитических, политических и коммуникационных причин, почему ЕС не решается на конфискацию активов.

"На самом деле каждая страна, которая сомневается о конфискации, имеет свой набор аргументов или опасений, которые для них являются ключевыми, и они, как правило, привязаны к каждой отдельной стране", - добавил министр.

Замороженные активы РФ

После вторжения в Украину страны Запада заморозили российские активы, их сумма достигает около 300 млрд долларов, а значительная их часть расположена в Европе.