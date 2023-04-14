Мін’юст хоче конфіскувати активи колаборанта Сальдо

"13 квітня 2023 року Міністерством юстиції України подано до Вищого антикорупційного суду позовну заяву про застосування санкції до Сальдо Володимира Васильовича", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Мін’юсті керувались законом України "Про санкції" під час подачі позовної заяви. Таким чином передбачається стягнення активів у дохід держави.

Сальдо Володимир Васильович

Колишній мер Херсона, екс-нардеп Верховної ради України та депутат Херсонської міськради. Після окупації Херсона російськими військами в ході вторгнення перейшов на бік окупантів. Вже у червні заявляв, що отримав громадянство РФ.

У жовтні 2022 року став "т.в.о. губернатора Херсонської області".