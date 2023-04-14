Минюст хочет конфисковать активы коллаборанта Сальдо

В Украине было подано заявление в Высший антикоррупционный суд о применении санкций к гауляйтеру Херсонской области Владимиру Сальдо.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Министерства юстиции Украины.
"13 апреля 2023 года Министерством юстиции Украины подано в Высший антикоррупционный суд исковое заявление о применении санкции в отношении Сальдо Владимира Васильевича", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Минюсте руководствовались законом Украины "О санкциях" при подаче искового заявления. Таким образом, предполагается взыскание активов в доход государства.
Бывший мэр Херсона, экс-нардеп Верховной рады Украины и депутат Херсонского горсовета. После оккупации Херсона российскими войсками в ходе вторжения перешел на сторону оккупантов. Уже в июне заявлял, что получил гражданство РФ.
В октябре 2022 года стал "в.и.о. губернатора Херсонской области".
Напомним, что сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о новом подозрении гауляйтеру Херсонской области Владимиру Сальдо и еще семи коллаборантам из-за содействия передаче РФ ресурсов "Укрпочты".
Восьмой апелляционный административный суд утвердил запрет на деятельность партии "Блок Владимира Сальдо" в Украине.
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