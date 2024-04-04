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Мін'юст Австрії посилить законодавство про шпигунство після затримання агента РФ

Австрія, Четвер 04 квітня 2024 17:34
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Мін'юст Австрії посилить законодавство про шпигунство після затримання агента РФ Архівне фото: міністр юстиції Австрії Альма Задіч (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

В уряді Австрії запропонували вдосконалити покарання за шпигунську діяльність. Причиною цього стало нещодавнє затримання російського агента.

Про це заявив міністр юстиції Австрії Альма Задіч, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ORF.

Австрія хоче, щоб шпигунство на користь іноземних спецслужб каралося не тільки в тому разі, якщо воно спрямоване проти австрійських інтересів.

Мін'юст хоче розширити поняття шпигунства. Міністр Задіч розповіла, що чинні "прогалини" в законодавстві необхідно закрити.

"Ми маємо забезпечити, щоб уся шпигунська діяльність в Австрії була карана, незалежно від того, проти кого вона спрямована", - додала глава Мін'юсту.

Відповідний проєкт уже розробляється і міністр очікує швидкого ухвалення рішення.

Шпигунство за ООН не карається в Австрії

У Відні розташовані штаб-квартири численних міжнародних організацій, таких як ООН, ОБСЄ та ОПЕК, а також безліч дипломатичних місій.

"При цьому в силу сформованої правової ситуації Австрія вважається відносно безпечним "місцем роботи" іноземних розвідок і спецслужб", - пише видання.

У цій країні наразі караються тільки ті, хто шпигує за органами влади Австрії, а не ті, хто робить це щодо ООН.

Що передувало

Днями повідомлялося, що у Відні заарештували колишнього офіцера Федерального відомства із захисту конституції та боротьби з тероризмом.

Щодо нього прокуратура Відня розслідує зловживання службовим становищем і ведення таємної розвідки на шкоду Австрії.

Потім канцлер Австрії Карл Нехаммер вирішив скликати Раду національної безпеки на 9 квітня. Причиною цього став нещодавній арешт російського шпигуна в країні.

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